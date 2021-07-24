Принцесса Олимпиады – казахстанская спортсменка восхитила японских болельщиков

Зарубежные болельщики обсыпали олимпийскую чемпионку комплиментами. Девушка стала центром внимания в соцсетях Японии.

Одной из самых обсуждаемых тем открытия Олимпиады в Токио стал выход казахстанской сборной. Фурор произвели наряды наших спортсменов и знаменосец команды - Ольга Рыпакова, сообщает zakon.kz.

Зарубежные болельщики обсыпали олимпийскую чемпионку комплиментами. Девушка стала центром внимания в соцсетях Японии, передает Olympic.kz.

Делегацию сборной Казахстана выводили боксер Камшыбек Кункабаев и легкоатлетка Ольга Рыпакова. Их костюмы были созданы специально по заказу Национального Олимпийского комитета. В работе участвовали специалисты Государственного музея искусств имени Абильхана Кастеева, а дизайном и пошивом занималась известный алматинский модельер Виолетта Иванова.

За несколько дней до официального открытия Олимпиады парадная форма казахстанских спортсменов уже была признана обозревателем Forbes одной из самых красивых и стильных на Играх.

Болельщики в соцсетях согласились с такой оценкой.

Самые красивые костюмы из всех, которые были на олимпийцах. Я из Японии. И желаю вашей команде удачи на Играх.

Я из Италии. Эта девушка - самый красивый знаменосец для меня.

Она великолепна. Можно узнать ее имя?

Такая красивая! Множество японцев говорят именно так.

Впрочем, еще в Олимпийской деревне многие хотели получить фото с неповторимыми Рыпаковой и Кункабаевым.

Я очень люблю казахский орнамент и хотела бы показать его красоту всему миру, а создание таких костюмов – прекрасный шанс. Моим вдохновением была мысль о том, что наше национальное искусство, достойно уважения, оно красиво и может выглядеть современно, нам есть что показать свету и мы можем быть законодателями моды. Первое впечатление от костюмов – это как две птицы, два лебедя, птицы счастья. модельер Виолетта Иванова

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