Новый вирус распространяется через пиратские игры

Сложный вирус успешно обходит "Защитник" Windows, самостоятельно добавляя в исключения определенные файлы, что делает его невидимым для специального ПО.

Пользователи компьютеров стали жертвами нового вируса MosaicLoader, который проникает в систему при поиске пиратских игр или программ, сообщает zakon.kz.

Об этом в своем отчете сообщила компания по кибербезопасности Bitdefender.

Семейство вредоносного программного обеспечения попадает на компьютер-жертву через установочный файл взломанной игры.

Сложный вирус успешно обходит "Защитник" Windows, самостоятельно добавляя в исключения определенные файлы, что делает его невидимым для специального ПО.

Собственно, из-за сложной внутренней архитектуры вирусный загрузчик и получил название MosaicLoader — то есть, "Мозаичный загрузчик".

MosaicLoader после заражения способен подгружать дополнительные модули в систему. После завершения установки нужного вредоносного ПО злоумышленник запускает нужные процессы и пытается выполнить вредоносный код. С помощью данного вируса можно организовать не только кражу файлов cookie, но и майнинг криптовалюты.

Более того, завладев учетной записью в Facebook или Twitter, вредонос может разослать свои копии близким друзьям жертвы.

Вирус MosaicLoader успешно прячется во взломанном софте. Поскольку пользователи понимают, как реагируют антивирусы на такой софт, они отключают встроенную защиту и тем самым открывают вирусу возможности для внедрения в систему и выполнение любых действий.

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