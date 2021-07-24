Обнаружена новая мутация коронавируса

Британские врачи нашли новую мутацию коронавируса.

Врачи из британского агентства Общественного здравоохранения (PHE) выявили новый штамм коронавируса - B.1.621, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Уточнятся, что на данный момент подтверждено 16 случаев, все они связаны с поездками за границу. В настоящее время нет доказательств передачи инфекции внутри Великобритании.

PHE проводит лабораторные испытания, чтобы лучше понять влияние мутаций на поведение вируса, - говорится в статье.

По данным специалистов, пока нет никаких подтверждений того, что штамм делает вакцины против коронавируса менее эффективными.

В мире на данный момент наиболее распространена "дельта-штамм" мутация коронавируса. Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что она будет доминировать на планете в ближайшие месяцы и вытеснять циркуляцию других вариантов, если не появится более конкурентоспособный вирус.

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