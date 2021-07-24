Более 6500 зараженных COVID-19 зарегистрировали в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено 522 638 случаев.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 23 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 6521 новых случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀⠀

в городе Нур-Султан - 1522,

в городе Алматы - 1080,

в городе Шымкент - 507,

в Акмолинской области - 193,

в Актюбинской области - 250,

в Алматинской области - 220,

в Атырауской области - 446,

в ВКО - 101,

в Жамбылской области - 108,

в ЗКО - 309,

в Карагандинской области - 750,

в Костанайской области - 167,

в Кызылординской области - 170,

в Мангистауской области - 255,

в Павлодарской области - 211,

в СКО - 123,

в Туркестанской области - 109.

Всего в стране подтверждено 522 638 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2802 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 334,

в городе Алматы - 344,

в городе Шымкент - 200,

в Акмолинской области - 108,

в Актюбинской области - 61,

в Алматинской области - 120,

в Атырауской области - 75,

в ВКО - 72,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 148,

в Карагандинской области - 760,

в Костанайской области - 133,

в Кызылординской области - 34,

в Мангистауской области - 164,

в Павлодарской области - 161,

в СКО - 38,

в Туркестанской области - 50.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 444 239 человек.

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