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Более 6500 зараженных COVID-19 зарегистрировали в Казахстане за сутки

Фото: 24kz 24 июля 2021, 08:01

Всего в стране подтверждено 522 638 случаев.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 23 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 6521 новых случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀⠀

  • в городе Нур-Султан - 1522,
  • в городе Алматы - 1080,
  • в городе Шымкент - 507,
  • в Акмолинской области - 193,
  • в Актюбинской области - 250,
  • в Алматинской области - 220,
  • в Атырауской области - 446,
  • в ВКО - 101,
  • в Жамбылской области - 108,
  • в ЗКО - 309,
  • в Карагандинской области - 750,
  • в Костанайской области - 167,
  • в Кызылординской области - 170,
  • в Мангистауской области - 255,
  • в Павлодарской области - 211,
  • в СКО - 123,
  • в Туркестанской области - 109.

Всего в стране подтверждено 522 638 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2802 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 334,
  • в городе Алматы - 344,
  • в городе Шымкент - 200,
  • в Акмолинской области - 108,
  • в Актюбинской области - 61,
  • в Алматинской области - 120,
  • в Атырауской области - 75,
  • в ВКО - 72,
  • в Жамбылской области - 0,
  • в ЗКО - 148,
  • в Карагандинской области - 760,
  • в Костанайской области - 133,
  • в Кызылординской области - 34,
  • в Мангистауской области - 164,
  • в Павлодарской области - 161,
  • в СКО - 38,
  • в Туркестанской области - 50.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 444 239 человек.

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