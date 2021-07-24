Более 6500 зараженных COVID-19 зарегистрировали в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено 522 638 случаев.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 23 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 6521 новых случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀⠀
- в городе Нур-Султан - 1522,
- в городе Алматы - 1080,
- в городе Шымкент - 507,
- в Акмолинской области - 193,
- в Актюбинской области - 250,
- в Алматинской области - 220,
- в Атырауской области - 446,
- в ВКО - 101,
- в Жамбылской области - 108,
- в ЗКО - 309,
- в Карагандинской области - 750,
- в Костанайской области - 167,
- в Кызылординской области - 170,
- в Мангистауской области - 255,
- в Павлодарской области - 211,
- в СКО - 123,
- в Туркестанской области - 109.
Всего в стране подтверждено 522 638 случаев.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2802 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
- в городе Нур-Султан - 334,
- в городе Алматы - 344,
- в городе Шымкент - 200,
- в Акмолинской области - 108,
- в Актюбинской области - 61,
- в Алматинской области - 120,
- в Атырауской области - 75,
- в ВКО - 72,
- в Жамбылской области - 0,
- в ЗКО - 148,
- в Карагандинской области - 760,
- в Костанайской области - 133,
- в Кызылординской области - 34,
- в Мангистауской области - 164,
- в Павлодарской области - 161,
- в СКО - 38,
- в Туркестанской области - 50.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 444 239 человек.
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