Эксперт рассказала об эффективности заклеивания камеры гаджетов

По словам эксперта, заклеивать камеру на смартфоне не стоит.

Эксперт оценила эффективность заклеивания камеры гаджетов, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Прайм".

По ее словам, в современном мире, когда к сети подключены уже не только компьютеры и смартфоны, но и целые дома, следить за человеком "может даже кофеварка".

Как отмечает эксперт, весь вопрос заключается в том, зачем может понадобиться слежка. «Конечно, если вы крупный бизнесмен или внезапно попали в зону внимания каких-то преступных структур, за вами могут следить и через камеру, и через микрофон, - предположила Карачарова.

Специалист призвала соблюдать элементарные меры безопасности: не оставлять паспортные данные на сомнительных ресурсах, быть аккуратнее при использовании банковских карт.

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