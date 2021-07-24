Власти Семея предотвратили транспортный коллапс

Ранее работники закрывшегося автопарка Semey bus потребовали выплатить им заработную плату за июнь текущего года.

Жители города Семей обеспечены общественным транспортом, решается вопрос по выплате заработной платы сотрудникам автопарка, сообщает zakon.kz.

Принятые меры позволили перекрыть пассажиропоток на 80%. Сегодня на линии вышла 151 единица техники, - сообщил Дмитрий Гариков.

23 июля работники закрывшегося автопарка Semey bus потребовали выплатить им заработную плату за июнь текущего года. Как оказалось, официального договора на перевозку между скандальным предприятием и городским акиматом не было.

С 16 апреля официального договора на перевозку пассажиров у акимата с ТОО "SemeyBus" нет. Руководство автопарка самостоятельно приняло решение продолжать работать до 23 июня, поэтому акимат не может сейчас взять на себя какие-либо обязательства по оплате за этот период. В данный момент этот вопрос будет решаться в правовом поле с участием правоохранительных органов, так как есть явное нарушение прав сотрудников ТОО "SemeyBus".

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Отметим, что вопрос выплаты задолженности по заработной плате бывшим сотрудникам ТОО "SemeyBus" сейчас на особом контроле и у акима города, и у главы региона. За июнь сумма общей задолженности 400 сотрудникам обанкротившегося автопарка составила 65 миллионов тенге. Кто будет в прямом смысле "расплачиваться" за самовольное решение владельца ТОО "SemeyBus", разрешившего выйти автобусам на линии, пока непонятно.

Однако, согласно Уставу, участниками ТОО "SemeyBus" являются ТОО "Автобусный парк "Семей" с долей участия 51% и ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семея" с долей участия 49%. Обязанности по погашению задолженности ТОО выполняет само предприятие, соответственно, городской акимат не имеет права вмешиваться.

По состоянию на 21 июля текущего года у ТОО "SemeyBus" имеются задолженности по заработной плате в размере 56 млн тенге, по пенсионным отчислениям - в размере 125 млн тенге, по социальным отчислениям - в размере 45 млн тенге, по медстраховке - 2,2 млн тенге Тем не менее движение общественного транспорта в городе восстановлено. Как сообщили в городском акимате, после прекращения работы ТОО "SemeyBus" маршруты были перераспределены между двумя другими перевозчиками.

А чтобы горожанам было легче ориентироваться в графике движения общественного транспорта, ТОО "Семавтопарк" приступило к оснащению техники автопарка GPS датчиками. Это позволит семейчанам отслеживать движение автобусов на маршруте и рассчитывать время, когда выходить на остановку.

С момента остановки автобусов ТОО "Semey Bus" пассажирские перевозки на городских маршрутах Семея ни разу не давали сбой. Сейчас на линии работает несколько автопарков, которые трудоустроили водителей и кондукторов Semey Bus. Ежедневно на городских направлениях работают более 100 автобусов. И с каждым днем численность автотранспорта наращивается. Как заверили в акимате города, ситуация находится на ежедневном контроле. Всем работникам автопарков заработная плата выплачивается вовремя и в полном объеме.

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