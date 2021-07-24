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Казахстанская дзюдоистка стартовала с поражения на Олимпиаде в Токио

Фото: НОК Казахстана, Женис ... 24 июля 2021, 09:24

Отгонцецег проводила встречу с представительницей Китая.

На Олимпийских играх в Токио стартовали соревнования по дзюдо, сообщает zakon.kz.

По данным Национального олимпийского комитета, представительница команды Казахстана по дзюдо Галбадрах Отгонцэцэг уступила в первом круге турнира.

Представлявшая Казахстан в весовой категории до 48 кг среди женщин Отгонцецег проводила первую встречу с представительницей Китая Ли Яньань. Матч завершился победой китайской спортсменки, - говорится в публикации.

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