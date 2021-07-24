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Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на юго-востоке от Алматы

Фото: 24kz 24 июля 2021, 09:25

Энергетический класс землетрясения 10.5.

Ночью 24 июля землетрясение магнитудой 4,3 произошло на юго-востоке от Алматы, сообщает zakon.kz.

Землетрясение зарегистрировано в 01:44 Алматинского времени . Эпицентр землетрясения расположен в 561 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 10.5.Магнитуда MPV 4.3.Координаты эпицентра 40.60° с.ш. 82.69° в.д.Глубина 10 км.Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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