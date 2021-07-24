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Коронавирус в Казахстане: еще один регион перешел в "красную" зону

Фото: zakon.kz/М.Золотухин 24 июля 2021, 09:38

В "зеленой" зоне нет ни одного региона.

В "желтой" зоне находится лишь Туркестанская область, сообщает zakon.kz.

Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах.

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Ситуация на 24 июля выглядит следующим образом:

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Туркестанская область.

Кроме того, за прошедшие сутки, 23 июля, зарегистрирован 6521 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

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