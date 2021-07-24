Дзюдоист Елдос Сметов победил на старте Олимпиады в Токио

Он одержал быструю победу над соперником из Турции.

Дзюдоист Елдос Сметов вышел в четвертьфинал соревнований на Олимпиаде в Токио, сообщает zakon.kz.

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В Токио продолжается турнир по дзюдо. На ковер вышли мужчины в весовой категории до 60 кг.

Представляющий Казахстан Елдос Сметов одержал быструю победу над соперником из Турции Мехраджем Аккусом и вышел в четвертьфинал соревнований, - говорится в сообщении Olympic.kz.

Сметов стартовал в турнире со второго круга. В следующем круге Казахстану предстоит поединок с победителем боя Эрик Такабатике (Бразилия) и Ким Вон Джун (Корея).

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