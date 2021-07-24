Казахстанский боксер оформил два нокдауна и победил на старте Олимпиады

Темиржанов в первом поединке встретился с венгром Роландом Галошем.

На Олимпиаде-2020 в Токио стартовал боксерский турнир, участие в котором принимают и представители Казахстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Первым из отечественной сборной на олимпийский ринг вышел Серик Темиржанов. В предварительном бою весовой категории до 57 килограммов его соперником стал венгр Роланд Галош. Итогом встречи стала победа казахстанца со счетом 5:0. При этом в первом и втором раундах Темиржанову удалось отправить оппонента в нокдаун.

Мужская сборная Казахстана представлена в Токио восемью спортсменами.

Также за олимпийские награды поборются: Сакен Бибосынов (до 52 кг), Закир Сафиуллин (до 63 кг), Абылайхан Жусупов (до 69 кг), Абильхан Аманкул (до 75 кг), Бекзад Нурдаулетов (до 81 кг), Василий Левит (до 91 кг) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 кг).

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