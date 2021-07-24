Дзюдоист Сметов вышел в полуфинал Олимпийских игр в Токио

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В полуфинале ему предстоит поединок со спортсменом из Японии.
Елдос Сметов одержал вторую победу в рамках соревнований, сообщает zakon.kz.
Как отмечает Olympic.kz, на проходящих в Токио Олимпийских играх продолжается турнир по дзюдо среди мужчин.
В третьем круге турнира Сметов одержал убедительную победу "иппоном" над соперником из Кореи Ким Вон Джином, - говорится в публикации.
В полуфинале в весовой категории до 60 кг ему предстоит поединок с Наохисо Такатой из Японии.
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