Столичный акимат опубликовал имена нарушителей карантина

Обнародованы имена астанчан с "красным" статусом.

Стали известны имена нарушителей с "красным" статусом в городе Нур-Султан, сообщает zakon.kz.

В столице за нарушение домашней изоляции в отношении 18 жителей составлен протокол, предусматривающий административную ответственность по части 1 статьи 425 КоАП РК, санкция которой предусматривает штраф 87 510 тг (30 МРП).

Данные люди с положительным ПЦР-тестом по COVID-19 посещали общественные места и пытались воспользоваться услугами на объектах, работающих по проекту Ashyq.

В этой связи Департамент санитарно-эпидемиологического контроля призывает лиц, находящихся на домашнем карантине, строго соблюдать условия самоизоляции. Ведь соблюдение дисциплины - это гражданская обязанность каждого из нас в эти непростые дни. Это ответственность не только за себя, но и за здоровье, жизнь и благополучие своих детей, соотечественников и всего общества, - говорится на официальном сайте акимата города Нур-Султан.

Также отмечено, что предприниматели, участвующие в проекте Ashyq, должны соблюдать условия участия в проекте, поскольку ответственное отношение позволит оградить здоровое население от заражения коронавирусной инфекцией.

Список оштрафованных астанчан с "красным" статусом, которые нарушили 14-дневный домашний карантин, можно посмотреть на сайте акимата.

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