Казахстанская теннисистка стартовала с победы на Олимпиаде

Встреча с соперницей продлилась час и 11 минут.

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла Саманту Стосур на старте Олимпиады, сообщает zakon.kz.

По данным Sports.kz, соперницей Рыбакиной, которая занимает 20-е место в рейтинге WTA, в первом раунде стала 186-я ракетка мира Саманта Стосур.

Встреча продлилась час и 11 минут и завершилась победой Елены в двух сетах - 6:4, 6:2. За матч Рыбакина семь раз подала навылет против двух эйсов у соперницы и совершила четыре двойных ошибки (у Стосур - три).

В следующем круге Елена Рыбакина встретится с победительницей противостояния Майар Абдельазиз (Египет) - Ребекка Петерсон (Швеция).

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