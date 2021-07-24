Токаев поручил Цою держать жесткий контроль

Президенту было доложено об усилении карантинных мер в ряде регионов.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра здравоохранения Алексея Цоя, сообщает zakon.kz.

Об этом на странице в Facebook рассказал Берик Уали.

По его словам, глава государства был проинформирован о текущей эпидемиологической ситуации, ходе проведения вакцинации и договоренностях о поставке вакцин в страну.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено об усилении карантинных мер в ряде регионов, занятости коечного фонда в инфекционных стационарах и реанимационных отделениях, имеющихся ресурсах по части лекарственного и другого обеспечения, методологической помощи регионам с низким охватом вакцинациией, - говорится в сообщении.

По словам Алексея Цоя, рост среднесуточной заболеваемости за последние две недели июля по сравнению с июнем составил 4,8 раза. Согласно ежедневному мониторингу коечного фонда в разрезе регионов по состоянию на 24 июля занятость инфекционных коек по республике составляет 51%, реанимационных коек - 41%. С учетом роста заболеваемости и возросшей нагрузки на систему здравоохранения в июле дополнительно развернуто около 10 тысяч коек, в резерве остается порядка 21,4 тысячи коек.

Президент поручил Алексею Цою держать эпидемиологическую ситуацию под жестким контролем, ускорить темпы массовой вакцинации, качественно организовать работу по своевременному оказанию медпомощи больным, в том числе на уровне первичной медико-санитарной помощи.

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