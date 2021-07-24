Китаянка завоевала первую золотую медаль Олимпиады-2020

Она установила олимпийский рекорд.

Китайская спортсменка Цянь Ян завоевала золотую медаль Олимпиады-2020 в стрельбе из пневматической винтовки, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Спорт-Экспресс, 21-летняя китаянка завоевала первое "золото" Игр в Токио, установив олимпийский рекорд.

"Серебро" - у россиянки Анастасии Галашиной, "бронза" - у Нины Кристен из Швейцарии.

Летние Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. Они должны были состояться в прошлом году. Однако тогда соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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