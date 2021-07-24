Экс-президента КР обвинили в организации беспорядков с целью захвата власти

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По версии следствия, Алмазбек Атамбаев "вступил в предварительный сговор" с экс-премьером Бабановым "с целью захвата власти" в Кыргызстане в октябре 2020 года.
Экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков в Бишкеке 9 октября 2020 года, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.
Об этом в субботу, 24 июля, сообщил его адвокат Замир Жоошев.
По версии следствия, Атамбаев "вступил в предварительный сговор" с бывшим кандидатом в президенты и экс-премьером Омурбеком Бабановым и другими лицами "с целью захвата власти".
Сторона обвинения уверена, что действия бывшего главы государства повлекли за собой массовые беспорядки с применением огнестрельного оружия. Юрист политика утверждает, что тот всего лишь проводил митинг с требованием вернуть страну "в правовое русло".
Сторона защиты также добивается снятия неприкосновенности с экс-президента Сооронбайя Жээнбекова для его допроса.
Однако никакая работа в этом направлении следственной группой не проводилась, - отметил Жоошев.
В октябре 2020 года в Кыргызстане начались акции протеста после объявления предварительных результатов парламентских выборов. Демонстранты ворвались в здание парламента. Сторонники Атамбаева освободили его из колонии.
Политик со своими соратниками пришел на митинг в центре Бишкека 9 октября 2020 года, однако акцию не дали провести сторонники оппозиционного политика Садыра Жапарова.
На следующий день, 10 октября 2020 года, Атамбаев был задержан в рамках дела об организации массовых беспорядков и помещен в СИЗО Госкомитета нацбезопасности. В начале января экс-глава Кыргызстана из-за ухудшения состояния здоровья был переведен в колонию больничного типа.
Алмазбек Атамбаев занимал пост президента с декабря 2011 по ноябрь 2017 года.
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