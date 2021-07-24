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Таджикистан пустит больше воды в Казахстан

Фото: ПМ 24 июля 2021, 11:51

Об этом договорились главы правительств.

Премьер-министр Аскар Мамин провел телефонный разговор с Премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой, сообщает zakon.kz.

Главы правительств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, промышленной, сельскохозяйственной, водно-энергетической, транзитно-транспортной сферах.

Особое внимание уделено совместным мерам по улучшению водохозяйственной ситуации в бассейне реки Сырдарья.

Стороны договорились о том, что Таджикистан с 24 июля начнет осуществлять дополнительные попуски воды для Казахстана из водохранилища "Бахри Точик" расходом 50 м³/c сверх объемов, согласованных в протоколе, подписанном казахстанской, узбекистанской и таджикистанской сторонами 16 июня 2021 года, - говорится в сообщении primeminister.kz.

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