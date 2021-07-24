Казахстанские школьники завоевали 9 медалей на международных олимпиадах

С начала этого года наши ученики завоевали более 200 медалей на международных олимпиадах.

Казахстанские школьники завоевали 9 медалей на международной олимпиаде по математике, сообщает zakon.kz.

Я бы хотел поделиться важным успехом нашей страны на других соревнованиях мирового уровня - международных олимпиадах по математике и биологии. На олимпиаде по математике наши школьники завоевали 6 медалей, среди которых одна золотая, три серебряных и две бронзовые, - написал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на своей странице в facebook.

Казахстан на мировом уровне представляли шесть учащихся из Нур-Султана, Алматы, Караганды и Атырау. Обладателем золотой медали стал Мырзатай Айбек, серебряных - Дуйсенбеков Данат, Сатубалдин Таир, Сам Фетуллах, бронзовых - Олжабаев Асылбек и Баймурзин Рахим.

На олимпиаде по биологии честь страны защищали 4 школьника из Нур-Султана, Алматы, Усть-Каменогорска и Актобе. Они принесли в копилку сборной одну серебряную и две бронзовые медали, а также почетную грамоту.

"Серебро" завоевал Темирбеков Ерасыл, "бронзу" - Батыржанов Ернар и Ерназаров Бакдаулет, почетную грамоту - Абдуали Гульдана.

Поздравляю призеров олимпиады, их родителей, учителей и тренеров с победами! Уважаемые школьники! В первую очередьэто результат вашего труда и стараний. Вы достойно защитили честь нашей республики, состязаясь в интеллектуальном конкурсе со сверстниками из более чем ста стран мира. Желаю вам дальнейших побед и достижений! - отметил министр.

Он также добавил, что с начала этого года наши ученики завоевали более 200 медалей на международных олимпиадах, демонстрируя высокий уровень знаний.

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