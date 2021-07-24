Колоритные свадебные наряды со всего мира

Национальный свадебный наряд бывает разнообразных цветов и узоров.

Белое платье вошло в моду и стало неотъемлемым символом свадебной церемонии лишь в XIX веке благодаря королеве Виктории, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Bigpicture, она стала первой женщиной, которая на свою свадьбу надела платье белого цвета. До этого знаменательного момента женщины выбирали наряд, который соответствовал моде той эпохи.

В наши дни редко можно увидеть невесту в чем-то не белом. Однако у некоторых народов, особенно в Азии и Африке, молодые люди предпочитают национальный свадебный костюм.

Япония

В Японии невеста на протяжении всей церемонии часто надевает два платья и более - белого и красного цветов.

Гана, Западная Африка

Традиционные ганские свадьбы очень яркие и красочные. Национальный свадебный наряд бывает разнообразных цветов и узоров. У каждой семьи свой узор.

Румыния

Сегодня большинство румынских молодоженов предпочитают заключать брак в одежде современного стиля. Однако в отдаленных уголках страны все же проводятся традиционные церемонии. В каждом регионе свой свадебный наряд.

Шри-Ланка

Невеста обычно находится в центре внимания на свадьбе. Однако если вы окажетесь на традиционной свадьбе в Шри-Ланке, то не сможете отвезти глаз и от жениха.

Индия

В индийской культуре невесты традиционно надевают красный или розовый свадебный наряд. В северных регионах замужняя женщина носит бинди (красную точку) на лбу.

Шотландия

В Шотландии жених традиционно надевает килт своего клана. После церемонии он набрасывает платок с цветами своего клана на плечи молодой жены, чтобы обозначить ее вступление в новую семью.

Эфиопия

Эфиопия является единственной страной в Африке, где христианство - официальная религия. Большинство эфиопов принадлежат к Эфиопской православной церкви. Именно поэтому их свадьбы очень похожи на греческие и русские.

Индонезия

Индонезийские свадьбы разнятся в зависимости от острова. В этой небольшой стране более 300 этнических групп и шесть религий, так что она буквально пронизана разнообразными культурными традициями.

Гавайи

На традиционной гавайской свадьбе жених одет во все белое. Также ни одна свадьба не обходится без цветочных гирлянд. Невесты часто украшают волосы свежими цветами.

Малайзия

Большинство свадебных церемоний проходит по мусульманским традициям. Невесты выбирают платья пурпурного, фиолетового или кремового цветов.

Южная Корея

В стране вновь набирают популярность традиционные свадьбы. Согласно древней традиции, жених должен пронести на спине невесту вокруг стола. Это означает, что молодая жена может положиться на мужа.

Бали

Балийская свадьба поразит воображение любого своей роскошью и великолепием. Традиционный свадебный наряд включает в себя множество сложных деталей. А во время церемонии жених и невеста носят золотые короны.

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