Зеленский ввел санкции против самой богатой женщины России

Ограничения ввели против владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против магазина онлайн-торговли Wildberries и ее владелицы - самой богатой женщины России Татьяны Бакальчук, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Соответствующий указ опубликован на сайте лидера Незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), согласно которому вводятся экономические санкции против ряда компаний.

Так, в списке оказались: Wildberries (украинское, российское, польское, армянское, белорусское, киргизское, казахстанское подразделения),некоммерческая организация "Центр официального представительства Донецкой Народной Республики во Франции",некоммерческая организация "Ассоциация представительство Донецкой Народной Республики во Франции",некоммерческая организация "Ассоциация Франция - Крым".

Всего санкции коснулись юрлиц России, Беларуси, Кыргызстана, Армении, Казахстана, Польши и самой Украины. Ограничения включают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств и другие меры.

Ограничения ввели против владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук и ее мужа. Бакальчук - самая богатая женщина России. Ее состояние оценивается в 13,1 миллиарда долларов.

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