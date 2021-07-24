Сбежавший из дома подросток угнал чужую машину в Атырау

На данный момент ведется досудебное следствие по части 1 статьи 200 Уголовного кодекса.

Пропавший подросток угнал авто у жителя Атырау, сообщает zakon.kz.

39-летний житель Атырау позвонил в полицию и пожаловался на то, что неизвестный угнал машину, припаркованную во дворе жилого дома. Сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-поисковую работу, в результате которой нашли украденную машину в Исатайском районе, - пишет официальный сайт МВД РК.

Подозреваемым оказался 17-летний парень, который 10 дней назад ушел из дома и пропал. Несовершеннолетний признал, что незаконно присвоил машину, вскрыв замок авто. Автомобиль вернули владельцу.

На данный момент ведется досудебное следствие по части 1 статьи 200 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

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