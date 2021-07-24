Бекшин объяснил необходимость усиления карантина

За прошедшие сутки заболели 1080 человек - главный санитарный врач.

Жандарбек Бекшин рассказал, зачем было подписано новое постановление об ужесточении карантина, сообщает zakon.kz.

По словам главного санитарного врача, в Алматы отмечается рост заболеваемости.

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Стоит отметить, что за прошедшие сутки заболели 1080 человек. Постановление было подписано для того, чтобы снизить давление на медицинскую инфраструктуру. Наши врачи работают по 12-14 часов в больницах. Нужно учитывать, что это происходит в такую жару, - отметил он.

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Кроме того, ранее прошло заседание республиканской МВК, где были даны рекомендации регионам, находящимся в "красной" зоне, усилить карантин.

На сегодня все области, кроме одной, находятся в "красной" зоне. Новый вариант штамма коронавируса распространяется. Все это привело к необходимости нового постановления, - заключил Бекшин.

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