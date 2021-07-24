Почему в Алматы не вводят локдаун, рассказал Бекшин

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Система справляется.
Жандарбек Бекшин на пресс-конференции уточнил, что в Алматы не планируют вводить локдаун, сообщает zakon.kz.
По его словам, несмотря на рост заболеваемости, система справляется.
Читайте также:
Бекшин объяснил необходимость усиления карантина
За прошедший год мы подготовили медицинскую инфраструктуру: коечную систему, лекарственное обеспечение. Также по средствам индивидуальной защиты нет проблем. Система справляется, - заявил он.
Бекшин отметил, что в городе нет проблем с госпитализацией.
Все службы работают эффективно и справляются с нагрузкой, - отметил главный санврач города.
Кроме того, Бекшин уточнил, что если будут случаи задержки приезда скорой помощи, необходимо обращаться в call-центр.
Читайте также:
В Алматы создается резерв инфекционных мест для борьбы с COVID-19 - Сагинтаев
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!