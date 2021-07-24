На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка

Пограничники Кыргызстана и Таджикистана применили оружие.

В Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

Уточняется, что инцидент произошел 24 июля примерно в 10.30 в местности Кум-Мазар Баткенского района. Стреляли пограничники.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Позже полномочный представитель правительства в Баткенской области Абдикарим Алимбаев сообщил, что ситуация на кыргызско-таджикском участке границы стабилизировалась.

По его словам, в настоящий момент собравшиеся на границе граждане обеих стран разошлись.

Были проведены переговоры с губернатором Согдийской области Ахмадзодой Раджоббой. Мы договорились о том, чтобы граждане обеих сторон разошлись. Переговоры также проведены на уровне акима района и погранпредставителей. Ранее таджикистанцы хотели провести субботник на территории Кум-Мазар. Это вызвало недовольство наших граждан, - сказал Абдикарим Алимбаев.

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