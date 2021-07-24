Еще в одной области РК усилили карантин из-за "дельта-штамма"

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Турдиев подписал постановление об усилении карантинных мер.
Главный государственный санитарный врач ВКО Турдиев подписал постановление об усилении мер по предупреждению распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.
Меры были приняты в целях предупреждения завоза и распространения индийского "дельта-штамма" коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Восточно-Казахстанской области.
Акимам городов и районов, государственным, правоохранительным и специальным органам, хозяйствующим субъектам всех форм собственности и ведомственной принадлежности: обеспечить реализацию и контроль ограничений и разрешений работы социально-экономических объектов Восточно-Казахстанской области, предусмотренные для "красной" зоны, согласно приложению 1 к настоящему постановлению" - говорится в тексте постановления.
С полным текстом постановления можете ознакомиться здесь.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!