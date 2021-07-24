В Алматинской области убили 13-летнюю девочку

Проводится досудебное расследование.

В Талгаре убили 13-летнюю девочку, сообщает zakon.kz.

Информация о трагедии появилась в социальных сетях.

Мать убитой девочки утром не смогла дозвониться дочери, которая была дома со своим отчимом. Обеспокоившись, она выехала с работы. Приехав, не смогла открыть дверь. Соседи помогли взломать. В комнате обнаружили тело девочки со следами насилия и удушья. Преступник скрылся, но задержан в Алматы, - говорится в публикации kris_p_talgar.

В полиции области подтвердили, что 47-летний житель Алматинской области арестован по подозрению в убийстве 13-летней падчерицы.

23 июля в одном из частных домов Талгара было обнаружено тело 13-летней девочки с признаками насильственной смерти. Факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 99 ч. 3 УК РК "Убийство". Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа провела необходимые мероприятия и установила 47-летнего отчима девочки, обоснованно подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Как выяснилось, мужчина состоял с матерью девочки в гражданском браке, - отметили в ведомстве.

Подозреваемый скрылся с места происшествия, но позднее был задержан на территории Алматы.

В настоящее время задержанный мужчина в соответствии со ст. 128 УПК РК помещен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование. Иная информация согласно ст. 201 УПК РК не разглашается, - добавили в пресс-службе.

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