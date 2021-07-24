Трафик интернета вырос в Казахстане

За полгода трафик интернета в Казахстане вырос до 7900 петабайт.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил Берик Уали на странице в Facebook.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о деятельности министерства за первое полугодие 2021 года, актуальных вопросах развития государственных услуг, а также о реализации поручений, озвученных Президентом на расширенном заседании Правительства, - говорится в сообщении.

Также глава государства был проинформирован о принимаемых мерах по повышению качества интернета.

По словам Багдата Мусина, министерством увеличено количество проверок качества интернета, в результате которых операторам связи выписаны штрафы за некачественное предоставление услуг.

Министр также сообщил, что за первые шесть месяцев этого года трафик интернета в Казахстане вырос до 7900 петабайт. Это на 15% больше, чем за весь 2020 г. Отмечена положительная динамика роста основных показателей качества интернета. Так, Казахстан за год улучшил позиции в рейтинге Speedtest Global Index по скорости мобильного интернета на 15 строчек и занимает 80-е место. В рейтинге по скорости фиксированного интернета Казахстан расположился на 65-м месте.

Президенту рассказали о проводимой работе совместно с ведущими операторами низкоорбитальной спутниковой связи по обеспечению высокоскоростным широкополосным доступом в интернет отдаленных сельских населенных пунктов.

Кроме того, Багдат Мусин отчитался о применении цифровых решений в борьбе с коронавирусной инфекцией и оптимизации процессов в предоставлении государственных услуг.

В завершение разговора глава государства дал ряд конкретных поручений.

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