Япония выдвинула новые территориальные претензии в адрес России

Они касаются территории Западной Антарктиды.

Япония выдвинула территориальные претензии в адрес России - они касаются территории Западной Антарктиды, сообщает zakon.kz.

Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на доклад государственного агентства Японии "Национальный институт полярных исследований" (NIPR).

В докладе говорится о том, что в 1911-1912 годах в Западной Антарктиде побывала японская антарктическая экспедиция, и потому станцию "Русская" на побережье Земли Мэри Бэрд в Токио теперь считают незаконной.

При этом побережье Земли Мэри Бэрд и Земли Элсуорта открыли русские путешественники адмиралы Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев в 1820 году.

Помимо этого, между Россией и Японией так и не решен вопрос о Курильских островах. По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил - островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы северными территориями и не признает российского суверенитета над ними. Москва, в свою очередь, не признает самого факта территориального спора. Вашингтон, как и Токио, считает Южные Курилы частью Японии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!