В Украине демонтировали Монумент славы Советской армии

Фигуры монумента перевезли в музей "Территория террора".

Во Львове снесли Монумент славы Советской армии, который был открыт в 1970 году, сообщает zakon.kz.

По данным Известий, фигуры монумента перевезли в музей "Территория террора".

Стоит отметить, что работы по демонтажу монумента начались в Украине в апреле 2021 года.

Монумент славы Советской армии посвящен победе над нацизмом. Он изображает солдата и Родину-мать. Предложения снести памятник появились еще в 2007 году, в 2016 году местные депутаты заявили, что существование памятника противоречит закону о декоммунизации.

В 2018 году на памятнике появилась надпись "Памятник оккупантам".

В январе в Украине снесли последний памятник Владимиру Ленину. Он был расположен в Одесской области.

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