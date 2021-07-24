В ДЧС дали рекомендации алматинцам из-за сильной жары 

ДЧС рекомендует придерживаться ряда мер безопасности.

В соответствии со штормовым предупреждением РГП "Казгидромет", в городе Алматы ожидается сильная жара, передает zakon.kz.

В дневное время 25-27 июля столбики термометров достигнут отметок +36+38, - рассказали в пресс-службе ДЧС города.

Как уточняется, жаркая погода опасна, особенно для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, артериальной гипертонией, а также для людей с рисками инфаркта и инсульта.

Воздержитесь от прогулок, не увлекайтесь физической активностью. Необходимо четко выполнять рекомендации врача и своевременно принимать назначенные медикаменты. Людям, страдающим артериальной гипертонией, необходимо регулярно контролировать свое артериальное давление. Призываем жителей и гостей города воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов, - предупредили в ДЧС.

Также, ДЧС рекомендует придерживаться следующих основных мер безопасности:

- Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно.

- Используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы.

- Не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается;

- Старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода).

- Снизьте физические нагрузки. Сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма.

- Следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, т.к. во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции.

- Не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!