В подпольном цехе по производству сухого молока в Шымкенте работали дети

Сухое молоко как и разрыхлитель для теста расфасовывали по упаковкам на грязном полу.

Подпольный цех производил продукцию в почти промышленных объемах. На складе обнаружили коробки для расфасовки готового товара, технику, упаковки и саму продукцию, передает zakon.kz.

За цехом представители компании охотились около полугода. К ним стали поступать жалобы от покупатели с претензией о том, что продукция стала некачественной. В неделю в этом цеху производили сухого молока на 5-6 млн. Ущерб от производства разрыхлителя составлял в месяц около 10 млн тенге, - пишет otyrar.kz.

Отмечается, что упаковки для продукции закупали из стран ближнего зарубежья. Туда же и поставляли готовую продукцию. Так поддельный разрыхлитель из Шымкента нашли не только на местных рынках, но и в соседнем Кыргызстане.

Внутрь кладут в основном соду, натрия хлорид и лимонную кислоту. И они подделывают это. На базаре доступно, можно купить и подделывать. Упаковочные материалы приводят из стран СНГ, из Узбекистана, Ташкента. Злоумышленник, который производит эту продукцию был задержан, сейчас проходят следственные действия, - рассказал сотрудник экономической безопасности компании "CYKORIA" Ахмет Аманбаев.

Помещение для цеха и склада арендовали. Условия хранения продукции оставляют желать лучшего - сухое молоко как и разрыхлитель расфасовывали по упаковкам на грязном полу. По словам представителей компании, товар реализовали на рынках Акбар, Жибек Жолы и других. Между тем, упаковка подделок практически не отличалась от оригинала.

Как оказалось, работали в цеху несовершеннолетние, в день за их работу им платили до трех тысяч тенге. Жили подростки тут же, владельцы подпольного цеха организовали здесь общежитие.

Мне 14 лет, сестра позвала сюда работать, она тоже здесь работает. 3-4 тыс. в день получаем. В школе учусь, мама папа знают что я работаю здесь, - рассказал несовершеннолетний.

Сейчас с несовершеннолетними работает ювенальная полиция. Организаторов подпольного цеха ждет штраф или реальный срок.

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