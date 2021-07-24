Два черных Супермена появятся во вселенной DC

Джордан выступит продюсером.

Актер Майкл Бакари Джордан и его продюсерская компания готовят собственный проект "Черный Супермен" для HBO Max, передает zakon.kz.

В центре сюжета окажется персонаж Вал-Зод - Супермен-негр с альтернативной Земли, дебютировавший в комиксах DC в 2014 году, - пишет Collider.

Известно, что в данное время некий писать уже работает над сценарием, но его имя пока источнику неизвестно.

Джордан, по информации издания, выступит продюсером, а кто будет исполнять главную роль - еще не ясно. Помимо этого, решается вопрос будет ли выбран формат полнометражного фильма или мини-сериала.

Отдельно отмечается, что параллельно с этим Джей Джей Абрамс и его студия Bad Robot также работают над фильмом о Человеке из стали с темным цветом кожи. Но вариант Абрамса - это уже "основной" Супермен Кларк Кент, которого раньше играл Генри Кавилл.

Таким образом, с введением мультивселенной, которую вроде как собираются запускать с фильмом "Флэш", в кинофраншизе DC может одновременно существовать два Супермена, и оба будут черные.

Однако это ранние этапы производства и все может сильно поменяться.

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