Назарбаев поздравил Мирзиеева с днем рождения

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Он особо отметил большой вклад лидера Узбекистана в последовательное упрочение отношений стратегического партнерства.
Телефонный разговор состоялся между Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым, передает zakon.kz.
Нурсултан Назарбаев сердечно поздравил Шавката Мирзиеева с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в активной созидательной деятельности во благо братского народа Узбекистана, - говорится на сайте Елбасы.
Назарбаев особо отметил большой вклад лидера Узбекистана в последовательное упрочение отношений стратегического партнерства между двумя государствами.
В завершение беседы собеседники с удовлетворением подчеркнули высокий уровень казахстанско-узбекского сотрудничества и широкие перспективы его дальнейшего развития в интересах народов наших стран, - резюмируется в сообщении.
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