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Баландин не смог выйти в полуфинал соревнований

Фото: olympic.kz 24 июля 2021, 18:30

В итоговом протоколе он расположился на 17-ом месте

В Токио завершились предварительные соревнования по плаванию на дистанции 100 метров среди мужчин. Казахстанский пловец Дмитрий Баландин не смог выйти в полуфинал соревнований, сообщает zakon.kz.

Выступая в пятом заплыве, Дмитрий показал шестой результат - 59,75. В итоговом протоколе Баландин расположился на 17-ом месте, - передает Национальный олимпийский комитет.

Лучший результат заплыва показал американец Майкл Эндрю, вторым финишировал представитель Англии Джеймс Уилби, третьим стал спортсмен из Германии Лукас Матцерат.

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