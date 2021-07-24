Казахстанский гимнаст вышел в три финала на Олимпиаде в Токио

Он расположился на 20 месте.

На Олимпийских Играх в Токио завершились квалификационные соревнования по спортивной гимнастике. Казахстанец Милад Карими смог выйти в три финала турнира, передает zakon.kz.

Успеха Карими добился в упражнениях на перекладине и вышел в финал со вторым результатом, в вольных упражнениях с восьмым результатом и в финал многоборья, - пишет пресс-служба Национального олимпийского комитета РК.

Как уточняется, он расположился на 20 месте.

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