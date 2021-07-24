Экс-защитник сборной Казахстана по хоккею умер от КВИ

Пупков должен был стать старшим тренером "Алматы".

Бывший защитник СКА и сборной Казахстана по хоккею Евгений Пупков скончался на 46-м году жизни от коронавируса, передает zakon.kz.

В сезоне-2021/22 Пупков должен был стать старшим тренером "Алматы". На клубном уровне Евгений Пупков, помимо СКА, представлял "Амур", "Автомобилист", "Химик", новокузнецкий "Металлург" и другие клубы, - рассказали в пресс-службе клуба "Алматы".

В составе сборной Казахстана Пупков выступал на Олимпийских играх 2006 года.

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