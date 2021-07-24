Аквапарки и пляжи закрыли на выходные в Шымкенте

Постановление вступает в силу с 26 июля 2021 года.

Главный государственный санитарный врач Шымкента Абдиманап Тулебаев подписал новое карантинное постановление, передает zakon.kz.

Согласно документу, в выходные дни будут закрыты рестораны, кафе и кофейни, летние площадки, СПА-центры, бассейны, сауны, спорткомплексы и ТРЦ.

Также запрещено движение междугородних/межобластных регулярных автобусов. Полностью в выходные запрещена работа цирка, объектов культуры и детских развлекательных центров.

Постановление вступает в силу с 26 июля 2021 года.

Подробно с документом можно ознакомиться здесь.

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