Токаев и Путин обсудили региональные проблемы

В дружественном ключе лидеры обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества.

Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом России Владимиром Путиным, передает zakon.kz.

В дружественном ключе лидеры обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, а также некоторые региональные проблемы, - пишет пресс-служба Кремля.

Как отмечает Акорда, главы государств также обсудили ситуацию в Афганистане и ее влияние на стабильность и безопасность Центральной Азии.

Подчеркнута важность скоординированных действий двух государств и других стран региона с целью обеспечения их успешного социально-экономического развития. Президент Казахстана выразил признательность российскому лидеру за приглашение принять участие в работе Восточного экономического форума во Владивостоке, намеченного на сентябрь этого года, - говорится в сообщении пресс-службы Токаева.

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