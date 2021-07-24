Слезоточивым газом разогнаны во Франции противники санитарных пропусков

В Париже проходят сразу три манифестации.

Во время движения по улицам Парижа одной из колонн манифестантов группа хулиганов начала забрасывать сотрудников полиции бутылками и камнями. Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ, передает zakon.kz.

Также агрессивно настроенные участники протеста напали на полицейского, опрокинув на землю его мотоцикл. Патрульный был вынужден спасаться бегством, - пишет ТАСС.

В субботу в Париже проходят сразу три манифестации против введения санитарных пропусков для посещения баров, ресторанов, музеев, театров, концертных залов. Первая - на площади Трокадеро - проводится по призыву бывшего вице-председателя партии "Национальный фронт" (ныне "Национальное объединение") Флориана Филиппо. Вторая манифестация началась днем на площади Бастилии, затем участники демонстрации разделились на несколько колонн и пошли маршем по улицам Парижа. Еще одна группа участников протеста двинулась в сторону эспланады Инвалидов, чтобы присоединиться к медикам, протестующим против обязательной вакцинации от коронавируса.

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