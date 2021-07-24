Двое казахстанских теннисистов выбыли с парного турнира Олимпиады в Токио

Казахстанцы уступили в первом круге представителям Франции.

Александр Бублик и Андрей Голубев завершили выступление на Олимпийских играх-2020 в парном разряде, передает zakon.kz.

Казахстанцы уступили в первом круге представителям Франции Жереми Шарди и Гаэлю Монфису со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 8:10. Матч продолжался 2 часа и 9 минут. За это время Александр и Андрей сделали четыре подачи навылет и столько же допустили двойных ошибок, - пишет пресс-служба ФТК.

Завтра, ориентировочно в 8:00 по времени Нур-Султана, на корт выйдет Юлия Путинцева, которая сразится с Надей Подороской (Аргентина), в 9:30 Михаилу Кукушкину будет противостоять аргентинец Федерико Кория и в 11:00 Ярославе Шведовой предстоит сыграть против Айлы Томлянович из Австралии.

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