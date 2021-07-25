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Автопилот Tesla принял Луну за желтый свет светофора

Фото: fishki.net 25 июля 2021, 06:28

Луна показалась электрокару желтым сигналом, из-за чего Tesla замедлилась.

Автопилот электрокара Tesla по ошибке распознал Луну как желтый свет светофора, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Об этом в своем аккаунте в Twitter рассказал один из владельцев машины Джордан Нельсон.

Водитель разместил в социальной сети ролик и показал, как в режиме самостоятельного управления автомобиль перепутал естественный спутник Земли со светофором. Луна показалась электрокару желтым сигналом, из-за чего Tesla замедлилась.

На информационном дисплее включился значок, предупреждающий о приближении к светофору с зажженным желтым сигналом. Однако вскоре машина "поняла" свою ошибку и ускорилась.

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