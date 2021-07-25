В Казахстане обновился антирекорд прироста заразившихся COVID-19

За прошедшие сутки зарегистрирован 6631 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 24 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 6631новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан – 1501,

в городе Алматы – 1191,

в городе Шымкенте – 499,

в Акмолинской области – 194,

в Актюбинской области – 229,

в Алматинской области – 230,

в Атырауской области – 420,

в ВКО – 134,

в Жамбылской области – 102,

в ЗКО – 271,

в Карагандинской области – 768,

в Костанайской области – 178,

в Кызылординской области – 179,

в Мангистауской области – 245,

в Павлодарской области – 225,

в СКО – 141,

в Туркестанской области – 124.

Всего в стране подтверждено 529 269 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2802 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 334,

в городе Алматы - 344,

в городе Шымкенте - 200,

в Акмолинской области - 108,

в Актюбинской области - 61,

в Алматинской области - 120,

в Атырауской области - 75,

в ВКО - 72,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 148,

в Карагандинской области - 760,

в Костанайской области - 133,

в Кызылординской области – 34,

в Мангыстауской области - 164,

в Павлодарской области - 161,

в СКО - 38,

в Туркестанской области - 50.

Всего в стране выздоровело 444 239 человек от COVID-19.

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