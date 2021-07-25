В Казахстане обновился антирекорд прироста заразившихся COVID-19

За прошедшие сутки зарегистрирован 6631 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 24 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрирован 6631новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан – 1501,
- в городе Алматы – 1191,
- в городе Шымкенте – 499,
- в Акмолинской области – 194,
- в Актюбинской области – 229,
- в Алматинской области – 230,
- в Атырауской области – 420,
- в ВКО – 134,
- в Жамбылской области – 102,
- в ЗКО – 271,
- в Карагандинской области – 768,
- в Костанайской области – 178,
- в Кызылординской области – 179,
- в Мангистауской области – 245,
- в Павлодарской области – 225,
- в СКО – 141,
- в Туркестанской области – 124.
Всего в стране подтверждено 529 269 случаев.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2802 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 334,
- в городе Алматы - 344,
- в городе Шымкенте - 200,
- в Акмолинской области - 108,
- в Актюбинской области - 61,
- в Алматинской области - 120,
- в Атырауской области - 75,
- в ВКО - 72,
- в Жамбылской области - 0,
- в ЗКО - 148,
- в Карагандинской области - 760,
- в Костанайской области - 133,
- в Кызылординской области – 34,
- в Мангыстауской области - 164,
- в Павлодарской области - 161,
- в СКО - 38,
- в Туркестанской области - 50.
Всего в стране выздоровело 444 239 человек от COVID-19.
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