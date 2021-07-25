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В Казахстане обновился антирекорд прироста заразившихся COVID-19

Фото: РБК 25 июля 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрирован 6631 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 24 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 6631новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 1501,
  • в городе Алматы – 1191,
  • в городе Шымкенте – 499,
  • в Акмолинской области – 194,
  • в Актюбинской области – 229,
  • в Алматинской области – 230,
  • в Атырауской области – 420,
  • в ВКО – 134,
  • в Жамбылской области – 102,
  • в ЗКО – 271,
  • в Карагандинской области – 768,
  • в Костанайской области – 178,
  • в Кызылординской области – 179,
  • в Мангистауской области – 245,
  • в Павлодарской области – 225,
  • в СКО – 141,
  • в Туркестанской области – 124.

Всего в стране подтверждено 529 269 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2802 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 334,
  • в городе Алматы - 344,
  • в городе Шымкенте - 200,
  • в Акмолинской области - 108,
  • в Актюбинской области - 61,
  • в Алматинской области - 120,
  • в Атырауской области - 75,
  • в ВКО - 72,
  • в Жамбылской области - 0,
  • в ЗКО - 148,
  • в Карагандинской области - 760,
  • в Костанайской области - 133,
  • в Кызылординской области – 34,
  • в Мангыстауской области - 164,
  • в Павлодарской области - 161,
  • в СКО - 38,
  • в Туркестанской области - 50.

Всего в стране выздоровело 444 239 человек от COVID-19.

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