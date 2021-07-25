Насколько полезно часто принимать душ?

При походе в душ нужно помнить о температуре воды.

Кожа человека нуждается в уходе не только летом, но и в любое другое время года. Частый поход в душ может вызвать сухость кожи, сообщает zakon.kz со ссылкой на ИноСМИ.

По словам специалиста в области дерматологии, доктора Сехер Кючукоглу Джесур, частый поход в душ может вызвать сухость кожи, которая особенно даст о себе знать зимой. Она проявляется преимущественно в виде зуда, шелушения кожи, дискомфорта, а иногда может приводить к появлению экземы.

Сухость кожи может наблюдаться в любое время года, но чаще возникает с наступлением холодов. Частое принятие душа в летние месяцы может привести к тому, что мы столкнемся с сухостью кожи в холодную погоду, — говорит эксперт.

Доктор Сехер Кючукоглу Джесур рассказывает, что с помощью некоторых мер, принимаемых в летние месяцы, сухость кожи можно предотвратить.

Принятие душа через частые интервалы времени, длительное пребывание в душе, чрезмерное использование мочалки — главные факторы, вызывающие сухость кожи. Поскольку мыло и гели для душа также значительно сушат кожу, предпочтение следует отдавать средствам, имеющим кремообразную или маслообразную текстуру. Кроме того, использование горячей воды тоже может снизить содержание влаги под кожей, поэтому вода в душе должна быть теплой, - посоветовал дерматолог.

Увлажняющие лосьоны, предназначенные для использования после душа, помогут предотвратить высыхание кожи, и их применение особенно рекомендуется людям с сухой кожей, отмечает эксперт.

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