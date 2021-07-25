Полиция применила слезоточивый газ к противникам вакцинации в Афинах

Митинг, на который, по оценкам полиции, пришли около 2 000 человек.

Греческая полиция разогнала вечером 24 июля массовый митинг противников принудительной вакцинации против коронавируса, которые собрались на центральной площади Синтагма, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Митинг, на который, по оценкам полиции, пришли около 2 000 человек, проходил у стен греческого парламента, окруженного плотным кольцом полицейского спецназа. Полиция была в полной экипировке, в касках, с пластиковыми щитами и противогазами.

Под конец митинга несколько молодых людей с платками на лицах начали бросать в сторону спецназа бутылки с зажигательной смесью, которые с треском стали взрываться, поднимая облака пламени и дыма. Полицейские тут же ответили слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Также на демонстрантов стал двигаться водометный автомобиль "Авра", поливая их мощными струями воды. Участники митинга сразу же начали разбегаться по соседним улицам, которые также были перекрыты отрядами полиции.

Как рассказали участники манифестации, местом сбора, куда люди пришли по призывам в Facebook, была назначена другая центральная площадь - Омония. С нее участники протестной акции провели марш на Синтагму, где заняли все пространство почти до памятника Неизвестному Солдату у стен парламента, который прикрывался отрядами спецназа.

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