Реанимации переполнены: столичные медики показали ковидные стационары

Столичные медики, которые более полутора лет борются с Covid-19, показали всю картину с КВИ в госпиталях.

Эпидемиологическая ситуация в городе остается нестабильной. Ежедневно фиксируется более 1300 случаев заражения коронавирусом, сообщает zakon.kz.

"Дельта-штамм" отличается быстротечностью, контагиозностью и более тяжелым течением для организма человека. Столичные медики, которые более полутора лет борются с Covid-19, показали всю картину с КВИ в госпиталях.

На одном из кадров запечатлена грудная область мужчины, который еле дышит. Как говорит голос за кадром, пациент уже не может дышать самостоятельно – его подключили к аппарату для поддержки дыхания.

Пенсионерка Мадина Сыздыкова признает, что с супругом немного «расслабились» и позабыли про бушующий вирус, которым все еще заражаются казахстанцы.

Все было хорошо до того момента, пока мы с супругом придерживались всех мер безопасности. Уважаемые граждане! Я вас, как заболевшая коронавирусом, прошу не игнорировать эту болезнь. Вирусная инфекция есть и очень опасная. Бояться стоит! С супругом лежим в этой больнице и получаем все необходимое лечение, - подытожила 68 летняя Мадина.

Врач-инфекционист Многопрофильной городской детской больницы, которая перепрофилирована под инфекционный стационар, Айнур Омарова обратилась с призывом к населению и напомнила про существование инфекции.

Я хочу, чтобы вы из первых уст узнали о серьезности ситуации. Очень много тяжелобольных, все реанимационные койки заняты. Очень много заболевших детей. Единственной мерой, которая позволит вам обезопасить как свое здоровье, так и здоровье окружающих, является соблюдение саннорм и вакцинация. Только вакцинация позволит вам избежать тяжелого течения болезни, подключения к ИВЛ. Вакцинация спасет как вашу жизнь, так и окружающих, - говорит врач-инфекционист.

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