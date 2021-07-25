Еще 84 казахстанца умерли от КВИ и пневмонии за сутки

На 25 июля лечение от КВИ продолжают получать 78 917 человек.

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 25 июля, сообщает zakon.kz.

На 25 июля лечение от КВИ продолжают получать 78 917 человек (–76 891+ и 2026 КВИ-), из них в стационарах находится – 23 046 пациентов, на амбулаторном уровне – 55 871 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии – 1438 пациентов, • в состоянии крайней степени тяжести – 284 пациента,• на аппарате ИВЛ – 182 пациента.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 25 июля 2021 года

23.07.2021 г. зафиксированы 212 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 10 летальных исходов и 90 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 59587, летальных случаев - 3605, выздоровевших - 53956.

I компонентом 5 098 010 человек провакцинировано в Казахстане на 23 июля 2021 г, II компонентом 3 170 893 человек.

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