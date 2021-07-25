Туркестанская область перешла в "красную" зону по COVID-19

Алматинская область вернулась в "желтую" зону.

Туркестанская область вошла в "красную" зону по темпам распространения коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Также Алматинская область вернулась в "желтую" зону.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 25 июля 2021 года:

В "красной" зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Туркестанская области.

В "желтой" зоне: Алматинская область.

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