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Казахстанский фехтовальщик триумфально стартовал на Олимпиаде-2020

Фото: sports.kz 25 июля 2021, 10:40

Руслан Курбанов - единственный фехтовальщик, представляющий Казахстан на Олимпийских играх в Токио.

Сегодня на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) стартовал казахстанский фехтовальщик Руслан Курбанов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

В поединке 1/16 финала в соревнованиях на шпаге Курбанову противостоял итальянец Марко Фикера. По итогам трех периодов Руслан праздновал победу со счетом 15-7.

Руслан Курбанов - единственный фехтовальщик, представляющий Казахстан на Олимпийских играх в Токио.

Олимпиада-2020 продлится до 8 августа. Всего от Казахстана выступят 96 спортсменов в 27 видах спорта. Первую медаль стране принес дзюдоист Елдос Сметов - он завоевал «бронзу» в весовой категории до 60 килограммов.

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