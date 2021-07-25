Жетысусцы считают, что прямые выборы акимов - это мост между народом и властью

В Алматинской области на сегодняшний день официально зарегистрированы 235 кандидатов.

Сегодня в Алматинской области стартовали выборы акимов сельских округов, сообщает zakon.kz.

В 07.00 все двери избирательных участков региона были открыты. Как сообщают официальные представители территориальной избирательной комиссии, начались выборы спокойно. При этом везде сохранены все санитарно-эпидемиологические нормы.

В Жетысу будут выбраны новые акимы в 71 сельском округе 17 районов. Более 220 000 человек изберут народного акима. Многие жители Алматинской области говорят, что впервые за историю суверенного Казахстана жителям сел позволено непосредственно выбирать акима своего округа.

По словам заслуженного учителя, ветерана Илийского района Баян Топаркеліні, она очень рада, что акимов выбирает население.

Как говорят: "Хочешь быть хорошим акимом, будь ближе к своему народу". Поэтому считаю, что инициатива по выборам сельских акимов действительно сближает народ и власть. Призываю избирателей к активному голосованию, ведь от этого зависит будущее нашего села, - сказала Баян Топаркеліні.

Гульзат Салимжанова, главный специалист районного отдела культуры и развития языков Балхашского района, считает, что такие выборы эффективно сказываются на работе местных властей.

Как вы знаете, глава государства в своем Послании народу четко заявил о необходимости прямых выборов сельских акимов. Теперь у жителей села появилась возможность избрать своего акима. Эту инициативу всесторонне поддерживает и местная общественность. Уверена, что это большой шаг к развитию маленьких населенных пунктов, - подчеркнула она.

Жители сельских округов с раннего утра идут на голосование. Среди них и Адильжан Сыздыкбаев из Аксуского района.

У каждого человека есть право выбора. Думаю, эти выборы - настоящий мост между обществом и властью. Я сегодня выбираю акима, который будет ближе к народу. Верю, что новоизбранные акимы улучшат сельские округа, именно сейчас нужно дать новый импульс селам, - сказал Адильжан Сыздыкбаев.

Голосующие уверены, что только при массовом волеизъявлении сельчане могут надеяться на то, что на должность акима будут выбраны поистине достойные лидеры, которые внесут весомый вклад в то, чтобы село процветало, а наболевшие для сельчан проблемы решались.

Подчеркнем, на каждом избирательном пункте будут дежурить ответственные сотрудники для измерения температуры посетителей с помощью бесконтактных термометров. Обязательно наличие санитайзеров для дезинфекции рук, дистанционных разметок в 1.5 и 2 метра и указателей по маршруту движения для избирателей.

При работе избирательной комиссии необходимо соблюдать масочный режим в течение всего периода, со сменой маски каждые три часа, обрабатывать руки при входе в помещение, исключить рукопожатия и другие формы прямого контакта. Не допускается на избирательном участке нахождение членов избирательной комиссии и других участников избирательного процесса, на которых распространяются условия самоизоляции или карантина, - поделилась пресс- секретарь Департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Алматинской области Алия Шагиахмет.

Напомним, в Алматинской области на сегодняшний день официально зарегистрированы 235 кандидатов. Наибольшее количество - в Талгарском районе.

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